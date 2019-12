Che tempo farà a Natale

Dopo giorni di maltempo e piogge intense che hanno provocato grandi disagi in tutta Italia, la prossima settimana si prevede bel tempo dappertutto, giusto in tempo per le feste natalizie. Il giorno della Vigilia di Natale ci saranno ancora piogge isolate, specialmente sulle zone alpine, e nuvolosità diffusa su gran parte del Centro-Nord, ma per il resto ci sarà cielo sereno. Il 25 dicembre, invece, si prevede sole pieno a eccezione di alcune zone della Calabria ionica e della Sicilia. La stessa situazione si ripeterà quasi identica anche giovedì 26 dicembre.

Le previsioni per il 24 dicembre

Le previsioni per il 25 dicembre

Le previsioni per il 26 dicembre

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.