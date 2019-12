Le previsioni meteo per domani, sabato 21 dicembre

Ci siamo, è arrivato il weekend prima di Natale. Probabilmente molti lo sceglieranno per muoversi, andare dai parenti se vivono lontano, tornare nella propria città se non è quella in cui si abita, oppure semplicemente uscire e finire gli ultimi regali. Purtroppo nessuna di queste cose verrà fatta sotto un cielo sereno: sabato infatti pioverà parecchio in buona parte d’Italia. Di mattina nel Nord-Est, e giù in tutte le regioni fino alla Campania, e anche in Sardegna. Di pomeriggio pioverà al Sud, nel Lazio e in Friuli Venezia Giulia. Di sera dovrebbero esserci schiarite ma poi di notte ricomincerà a piovere in tutte le regioni tranne la Sicilia, la Puglia e la Basilicata.

— Guarda anche: I regali di Natale consigliati dal Post

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sabato pioverà per tutta la mattina, fino alle 13 circa, mentre nel pomeriggio sarà sereno. Le temperature saranno quasi primaverili, di 21 dicembre.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano sarà una giornata probabilmente grigia e nebbiosa di mattina e un po’ più tersa nel pomeriggio. La buona notizia però è che almeno qui non pioverà.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.