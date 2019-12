Un regalo di Natale al giorno: -7

C’è stato un tempo in cui il Post aderiva senza tentennamenti alla “mozione Flanagin”, dal nome di un giornalista americano contrario allo scambio di regali tra adulti. Poi ci siamo gradualmente addolciti e da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi i regali di Natale ama farli (o deve farli, un po’ costretto dalle circostanze). Quindi, ecco un regalo di Natale al giorno: per un mese, fino al 24 dicembre, vi suggeriamo un oggetto che si possa acquistare facilmente online e senza aspettare troppo. Uno solo al giorno, per non impegnarvi troppo: se può funzionare per qualcuno che conoscete, cliccate, comprate, e risolto. Se no ci riproviamo il giorno dopo.

Un paio di Moon Boot

Quest’anno, come ci hanno ricordato più volte e a lungo giornali e TV, sono passati cinquant’anni dal primo allunaggio, e per questo sono passati cinquant’anni anche dall’invenzione dei Moon Boot, gli stivali da doposci ispirati alle tute degli astronauti pensati dall’azienda veneta Tecnica. Nel 2000 furono esposti al Museo del Louvre di Parigi tra i simboli del design del secolo scorso e fanno parte anche della collezione del MoMA di New York. Nel 2016 furono riconosciuti dal tribunale di Milano come «opera creativa dotata di valore artistico e per questo tutelabile dalla legge sul diritto d’autore contro la contraffazione» e tuttora il modello originale è molto venduto.

Ce ne sono però anche di leggermente diversi, come quelli che una redattrice del Post vorrebbe ricevere per Natale: il nome preciso è “Low Nylon Wp 2” e in sostanza sono dei Moon Boot che arrivano solo alla caviglia, con la forma del piede più definita rispetto al modello classico. Ci sono in nero, bianco, grigio e color ruggine. Il prezzo pieno è 139 euro. Su Yoox quelli grigi sono scontati: in alcuni numeri si trovano a 90 euro. Su Zalando quelli grigi e quelli color ruggine si trovano a 112 euro. Per alcuni numeri si riesce a risparmiare qualcosa anche su Amazon. Sono perfetti per le vacanze in montagna, ma quando c’è molto freddo fanno comodo anche in città.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google.