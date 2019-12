Un regalo di Natale al giorno: -8

C’è stato un tempo in cui il Post aderiva senza tentennamenti alla “mozione Flanagin”, dal nome di un giornalista americano contrario allo scambio di regali tra adulti. Poi ci siamo gradualmente addolciti e da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi i regali di Natale ama farli (o deve farli, un po’ costretto dalle circostanze). Quindi, ecco un regalo di Natale al giorno: per un mese, fino al 24 dicembre, vi suggeriamo un oggetto che si possa acquistare facilmente online e senza aspettare troppo. Uno solo al giorno, per non impegnarvi troppo: se può funzionare per qualcuno che conoscete, cliccate, comprate, e risolto. Se no ci riproviamo il giorno dopo.

Una pompetta per conservare bene il vino (fermo)

È un regalo che si può mettere alla prova subito dopo una cena o un pranzo di Natale: si chiama Vacuvin ed è una piccola pompa per conservare meglio il vino (fermo) rimasto in una bottiglia aperta e non finita. L’aria infatti ne altera le qualità. Molto amato dal padre di una redattrice del Post, costa 13 euro. Viene venduto insieme a quattro tappi con cui usarlo – fatti apposta per risucchiare l’aria dalle bottiglie. Per fare un bel pacchetto regalo si può abbinare a una bottiglia di vino rosso.

Il redattore esperto di prodotti che c’entrano con gli alcolici poi consiglia un altro oggetto, adatto a conservare i rimasugli di spumante e moscato dopo i brindisi natalizi: è un tappo che chiude le bottiglie in modo ermetico e aiuta a non far sgasare il vino. Costa 10 euro, e anche qui l’abbinamento con una bottiglia è consigliato.

Se questa idea di regalo di Natale non ti convince, i regali che abbiamo suggerito nei giorni scorsi sono qui. Queste invece sono altre liste di idee per fare i regali di Natale tematiche:

– Regali che costano meno di 20 euro

– Regali tra i 21 e i 60 euro

– Regali tra i 61 e i 100 euro

– Regali un po’ più ecosostenibili

– Regali per bambini tra i 6 e i 10 anni

– Regali per ragazzini tra gli 11 e i 13 anni

Altrimenti ci sono le liste dell’anno scorso e i regali che vi abbiamo suggerito a novembre:

***

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google.