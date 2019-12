I sorteggi di Europa League con Inter e Roma

I sorteggi dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League, il secondo torneo per club del calcio europeo, si tengono oggi alle 13 – un’ora dopo quelli di Champions League – presso la sede svizzera della UEFA a Nyon. Stabiliranno gli incontri della prima fase a eliminazione diretta, alla quale parteciperanno le trentadue squadre che hanno ottenuto la qualificazione tramite la fase a gironi o che sono state “retrocesse” dalla Champions League come terze classificate. Saranno presenti due squadre italiane: l’Inter, eliminata dalla Champions League, e la Roma, qualificatasi come seconda del suo girone.

Le regole dei sorteggi di Europa League

Le trentadue squadre qualificate sono state divise tra teste di serie e non. Le prime affronteranno le seconde nelle partite in programma a febbraio. L’Inter sarà fra le teste di serie mentre la Roma fra le seconde classificate. Nonostante si tratti del secondo torneo continentale, il livello della competizione sembra essersi alzato ancora. La Roma infatti potrà essere sorteggiata con Ajax, Arsenal, Manchester United o Benfica, mentre l’Inter potrà incontrare Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte o Shakhtar Donetsk.

Teste di serie

Ajax

Arsenal

Basilea

Benfica

Braga

Celtic

Espanyol

Gent

Inter

Istanbul Basaksehir

LASK Linz

Malmö

Manchester United

Porto

Salisburgo

Siviglia

Non teste di serie

APOEL

AZ Alkmaar

Bayer Leverkusen

CFR Cluj

Club Brugge

Copenhagen

Eintracht Francoforte

Getafe

Ludogorets

Olympiacos

Rangers Glasgow

Roma

Shakhtar Donetsk

Sporting

Wolfsburg

Wolverhampton

Le date dei sedicesimi

Le partite di andata si giocheranno giovedì 20 febbraio, quelle di ritorno una settimana dopo, giovedì 27 febbraio. Come nella fase a gironi, le gare verranno suddivise in due fasce orarie: alle 18.55 e alle 21. Il sorteggio degli ottavi si terrà il 28 febbraio. La finale di questa edizione di Europa League si terrà il 27 maggio 2020 allo Stadion Energa Gdańsk di Danzica, in Polonia.

Dove vedere il sorteggio

I sorteggi dei sedicesimi finale di UEFA Champions League verranno trasmessi in diretta sul sito della UEFA, raggiungibile da qui. In Italia verranno trasmessi da Sky su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (canale 203) o sui canali Eurosport compresi nell’offerta Dazn.