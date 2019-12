Guida ai sorteggi di Champions League

I sorteggi degli ottavi di finale di UEFA Champions League, il torneo per club più ambito del calcio europeo, si tengono oggi a partire dalle 12 presso la sede svizzera della UEFA a Nyon. Stabiliranno gli incontri della prima fase a eliminazione diretta del torneo, alla quale parteciperanno le sedici migliori squadre europee di questa stagione. A rappresentare la Serie A ci saranno Juventus, Napoli e Atalanta. Per la prima volta nella storia del torneo, gli ottavi di finale verranno giocati soltanto da squadre provenienti dai cinque migliori campionati del continente: il livello della competizione è quindi altissimo.

Le regole dei sorteggi di Champions League

Le sedici squadre qualificate sono state divise tra vincitrici dei gironi e seconde classificate. Le prime affronteranno le seconde nelle partite in programma tra febbraio e marzo. La Juventus è l’unica italiana fra le teste di serie, dato che ha concluso il suo girone al primo posto, ma potrà comunque essere sorteggiata con squadre del calibro di Real Madrid, Tottenham e Chelsea. Atalanta e Napoli, tuttavia, rischiano di più, dato che come seconde classificate potranno incontrare Barcellona, Bayern Monaco, PSG, Liverpool (ma solo l’Atalanta) e Manchester City (solo il Napoli). Nessuna squadra può affrontarne una già incontrata ai gironi o proveniente dalla stessa federazione.

Teste di serie

Barcellona

Bayern Monaco

Juventus

Lipsia

Liverpool

Manchester City

Paris Saint-Germain

Valencia

Non teste di serie

Atalanta

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Chelsea

Lione

Napoli

Real Madrid

Tottenham

Le date degli ottavi di finale

Le partite di andata si disputeranno tra il 18, 19, 25 e 26 febbraio; quelle di ritorno tra il 10, 11, 17 e 18 marzo. Il sorteggio dei quarti, delle eventuali semifinali e della finale è in programma il 20 marzo. La finale di questa edizione del torneo si giocherà il 30 maggio 2020 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, in Turchia.

Dove vedere il sorteggio

I sorteggi degli ottavi di finale di UEFA Champions League verranno trasmessi in diretta sul sito della UEFA, raggiungibile da qui. In Italia verranno trasmessi in chiaro da Mediaset su Canale 20 (in streaming qui), da Sky su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (canale 203) o sui canali Eurosport compresi nell’offerta Dazn.