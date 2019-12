Le previsioni meteo per domani, martedì 17 dicembre

A Roma martedì sarà una giornata serena e poco nuvolosa, soprattutto di mattina e di sera. Anche qui le temperature saranno in rialzo, quasi primaverili (e siamo al 17 dicembre).

La scorsa settimana c’è stato un assaggio di clima natalizio con un po’ di neve nelle regioni del Nord, ma ora che stiamo entrando nell’ultima settimana prima di Natale è prevista solo noiosa e fastidiosa pioggia. Ce ne sarà molta soprattutto al Nord, martedì, in tutte le regioni a eccezione dell’Emilia-Romagna. Nel pomeriggio continuerà così e potrebbe peggiorare anche a Piacenza, mentre nel resto d’Italia sarà più o meno soleggiato o poco nuvoloso. Di sera e di notte non ci saranno ulteriori variazioni, a parte una leggera schiarita al Nord-Est.

