Tutti i risultati delle elezioni nel Regno Unito

Ieri si è votato nel Regno Unito per rinnovare la Camera del Parlamento, e quindi indirettamente per indicare il nuovo governo. Hanno stravinto i Conservatori, il partito del primo ministro uscente Boris Johnson, mentre i Laburisti di Jeremy Corbyn sono andati molto male. Secondo gli exit poll – che nel Regno Unito sono storicamente molto accurati – il partito Conservatore otterrà in tutto 368 seggi, circa 40 in più di quelli necessari per governare da solo, mentre i Laburisti si fermeranno a 197, il loro peggiore risultato da ottant’anni a questa parte.

Conservatives set to win majority in UK general election, according to exit poll for BBC, ITV and Sky#BBCElection https://t.co/Dddr2JHn8W pic.twitter.com/9zLYsTS8t5 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 12, 2019

I primi risultati nei collegi che hanno già finito di conteggiare i voti sembrano confermare gli exit poll: i Laburisti hanno mantenuto a fatica collegi che non erano considerati a rischio come quello di Sunderland e hanno perso in alcuni posti in cui governavano da sempre come Blyth Valley, nel nordest dell’Inghilterra. Più in generale sembra che i Laburisti siano andati malissimo nei collegi storicamente di sinistra ma in cui buona parte degli elettori nel 2016 votò per uscire dall’Unione Europea.

A proposito di Brexit, la prima conseguenza della netta vittoria dei Conservatori sarà probabilmente la rapida approvazione dell’accordo negoziato in ottobre da Johnson con l’Unione Europea: ieri sera diversi leader del partito hanno fatto sapere che i parlamentari inizieranno a discuterla praticamente da subito in modo da avviare l’uscita dall’Unione Europea per il 31 gennaio 2020, l’ultima scadenza in ordine di tempo. Durante la campagna elettorale Johnson ha puntato moltissimo sulla possibilità di «portare a termine» Brexit, facendo leva sull’avvenuta rinegoziazione dell’accordo con l’UE e l’approvazione preliminare ricevuta dal Parlamento a fine ottobre.

Molti leader dei Laburisti stanno attaccando Jeremy Corbyn, accusandolo variamente di avere dimostrato scarsa leadership, di avere elaborato un programma troppo radicale e di non avere raggiunto una posizione sufficientemente chiara su Brexit. A meno di sorprese, nelle prossime ore Corbyn dovrebbe dimettersi dal suo incarico.

L’altra notizia della serata è il successo del partito indipendentista scozzese, l’SNP. Secondo gli exit poll nel prossimo Parlamento britannico controllerà 55 seggi, e si stima che in Scozia abbia ottenuto più o meno il 50 per cento dei voti, 13 punti percentuali in più rispetto alle elezioni del 2017. La leader dell’SNP e prima ministra scozzese Nicola Sturgeon ha commentato gli exit poll scrivendo che se confermati il suo partito avrà una «bella serata» mentre le prospettive per il Regno Unito saranno «buie». Se l’SNP otterrà davvero quelle percentuali, il partito potrebbe riproporre un nuovo referendum per l’indipendenza della Scozia, opzione che da mesi ha esplicitamente ammesso di considerare.

Exit poll suggests good night for @theSNP – but it is just an exit poll and there are many marginals, so let’s just wait and see. What it indicates UK wide though is grim. #GE19 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 12, 2019

I risultati definitivi arriveranno probabilmente fra qualche ora. Nel Regno Unito si vota con un sistema maggioritario e in ogni collegio il partito che ottiene anche un solo un voto in più vince la possibilità di esprimere l’unico seggio in palio. In diversi seggi i principali partiti arrivano a poche centinaia di voti di distanza, e per questa ragione lo scrutinio è piuttosto lungo e laborioso. A due ore e mezza dalla chiusura dei seggi, per esempio, i collegi che hanno annunciato i risultati definitivi sono soltanto cinque.