Le previsioni meteo per domani, mercoledì 11 dicembre

La giornata di mercoledì sarà simile a quelle precedenti, cioè serena e soleggiata al Centro-Nord e piovosa al Sud. Di mattina e di pomeriggio pioverà solamente in Calabria, Puglia e Sicilia, mentre di sera dovrebbe annuvolarsi anche nelle regioni settentrionali. Infine, di notte, è prevista neve in Trentino-Alto Adige e pioggia in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana settentrionale.

Le previsioni meteo per Roma

Mercoledì a Roma sarà una bellissima giornata invernale senza neanche una nuvola, con temperature sempre sotto i dieci gradi.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano, mercoledì, sarà una giornata particolarmente fredda, con temperature che non andranno mai sopra i 4 gradi. Purtroppo il sole sarà coperto dalle nuvole per tutto il giorno.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.