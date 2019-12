Le previsioni meteo per domani, mercoledì 4 dicembre

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che per una volta sarà una bella giornata per tutti, con l’unica eccezione dei sardi e dei siciliani. Di mattina è previsto tempo soleggiato praticamente ovunque, e pioggia nella zona di Olbia; di pomeriggio ci saranno un po’ di nuvole sulle regioni affacciate sul Tirreno settentrionale, e sarà nuvoloso anche sulle isole; di sera comincerà a piovere sia in Sardegna che in Sicilia, e si annuvolerà anche su quasi tutta la penisola; infine di notte continuerà a piovere sempre in Sardegna e potrebbe peggiorare anche in Calabria e nel Salento.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma arriverà il primo freddo vero della stagione, mercoledì: il tempo sarà sereno ma la minima sarà di 5 gradi, mentre la massima sarà sugli 11 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano, nel frattempo, farà ancora più freddo del solito: minima a 1 grado e massima a 5. Però sarà bello per tutto il giorno, fatto salvo qualche banco di nebbia di mattina e di sera.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.