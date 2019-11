Atalanta-Dinamo Zagabria in TV e in streaming

Atalanta-Dinamo Zagabria è una delle partite del penultimo turno dei gironi di UEFA Champions League. Si gioca stasera alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sede provvisoria delle partite di coppa dell’Atalanta. Entrambe devono vincere per sperare di qualificarsi agli ottavi di finale. L’Atalanta però è quella messa peggio, dato che ha un solo punto e se lo Shakhtar Donetsk stasera dovesse vincere contro il Manchester City potrà ambire soltanto al terzo posto e alla qualificazione ai sedicesimi di UEFA Europa League. La Dinamo Zagabria, invece, ha cinque punti come lo Shakhtar.

Dove vedere Atalanta-Dinamo Zagabria

Atalanta-Dinamo Zagabria verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) con il commento di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Atalanta-Dinamo Zagabria

Atalanta (3-4-2-1) Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Pašalić; Iličić

Dinamo (5-3-2) Livaković; Stojanovič, Théophile-Catherine, Dilaver, Perić, Leovac; Moro, Ademi, Olmo; Oršić, Petković