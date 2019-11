Il Black Friday quest’anno è il 29 novembre, ma anche questa ricorrenza, come il Natale, ogni anno sembra arrivare un po’ prima. Oggi per esempio è cominciata la settimana degli sconti di Amazon, che pubblicherà offerte sui suoi prodotti tutti i giorni fino al Black Friday e continuerà fino a lunedì 2 dicembre, per il cosiddetto Cyber Monday. Anche sul sito di Unieuro ci sono già diversi sconti, per esempio sulle aspirapolveri Dyson ma anche su smartphone e computer, mentre ePrice ha iniziato la sua Black Marathon a metà novembre e ogni giorno pubblica nuove offerte sugli elettrodomestici. Siccome il rischio in questi casi è sempre quello di farsi prendere dal panico e comprare tutto (anche cose che non sono davvero convenienti) oppure farsi prendere dal panico e lasciarsi sfuggire anche l’occasione che aspettavate da un anno, abbiamo fatto il punto dei siti da tenere d’occhio e delle offerte già attive.

Amazon

Le offerte di Amazon per il Black Friday sono cominciate oggi e andranno avanti fino a lunedì 2 dicembre. Alcuni sconti dureranno tutta la settimana, altri solo un giorno e su alcuni prodotti ci saranno le cosiddette offerte lampo che dureranno poche ore. Chi è iscritto ad Amazon Prime, anche se è ancora nel periodo di prova, può avere accesso a queste promozioni con 30 minuti di anticipo sugli altri utenti.

Un consiglio importante, per gli sconti su Amazon

Se volete approfittare del Black Friday per comprare uno specifico prodotto tecnologico, elettrodomestico o comunque qualcosa di abbastanza costoso (vestiti esclusi) fate attenzione ai prezzi, perché non è detto che il prezzo scontato che vedete nelle promozioni sia così straordinario come pensate. Una cosa utile che potete fare è salvare la cosa che vi interessa nella vostra wishlist (“lista dei desideri”) nei siti in cui è in vendita e annotarvi quanto costa oggi (salvo non sia già in sconto) per verificare che poi lo sconto promosso durante il Black Friday sia davvero conveniente. Per quanto riguarda Amazon poi potete sempre confrontare i prezzi del Black Friday con i prezzi passati usando questo sito, Camel Camel Camel: vi mostra l’evoluzione del prezzo di specifici oggetti su Amazon nel tempo e quindi permette di capire se uno sconto sia un vero sconto.

Unieuro

Sul sito di Unieuro ci sono sostanziosi sconti su prodotti di elettronica: si possono acquistare gli smart speaker di Google Home a 20 euro, gli auricolari AirPods di Apple a 150 euro anziché 180 e le smart TV di Samsung con sconti fino al 50 per cento. Ci sono anche moltissimi elettrodomestici in sconto: per esempio il robot che pulisce i pavimenti di Roomba è scontato del 50 per cento e questa aspirapolvere di Dyson costa 280 euro. Unieuro ha anche già annunciato che farà sconti su prodotti Apple come iPhone, MacBook e Apple Watch, su elettrodomestici, videogiochi, console, smartphone e computer.

Euronics

Da venerdì 22 fino a domenica 24 novembre, Euronics anticipa il Black Friday con diversi sconti su prodotti come smartphone, televisori, computer, tablet ed elettrodomestici. Questo smartphone di Huawei per esempio è scontato del 50 per cento e questa smart TV di Sony del 40.

ePrice

Il 14 novembre è iniziata la Black Marathon di ePrice, una promozione che andrà avanti fino al 2 dicembre e che permette agli utenti di approfittare subito di alcuni sconti e di accumulare, sulla base degli acquisti di novembre, anche degli sconti da utilizzare dopo Natale: per esempio chi per il Black Friday acquisterà un prodotto con uno sconto di 30 euro, riceverà un buono sconto pari a 30 euro da spendere tra il 27 e il 31 gennaio. In attesa di venerdì 29, sul sito si trovano già alcune offerte a tempo su prodotti di vario tipo e in particolar modo sugli elettrodomestici, ma non solo. Per esempio queste casse portatili di Ultimate Ears sono scontate del 40 per cento e questo aspirapolvere Dyson (modello V7, non il più recente) costa 260 euro.

Altri sconti su prodotti di tecnologia

Il settore dell’elettronica e quello degli elettrodomestici sono tradizionalmente quelli su cui ci si concentra di più al Black Friday. Google ha annunciato alcune offerte che saranno attive sui suoi prodotti da giovedì 28 novembre: ci sarà uno sconto di 50 euro su Pixel 4 e Pixel 4 XL, i nuovi smartphone di Google, e di 39 euro su Google Home Mini, solo per citarne alcuni. Sul sito di Expert, da domani al 26 novembre ci saranno sconti del 25 per cento su grandi e piccoli elettrodomestici e su alcuni smartphone e computer. Invece MediaWorld aderirà al Black Friday, ma non ha ancora cominciato con gli sconti.



Per quanto riguarda i videogiochi, anche GameStop aderisce al Black Friday: dal 25 novembre al 2 dicembre.

Altri siti da monitorare

L’anno scorso per il Black Friday, sul sito della compagnia aerea low cost Ryanair era possibile acquistare biglietti aerei a 10 euro per una lunga lista di destinazioni in Europa e vale quindi la pena tenere d’occhio i loro sconti anche quest’anno. Sul sito di eDreams gli sconti cominceranno venerdì 29. In generale, potete dare un occhio a tutte le piattaforme che aggregano i voli di diverse compagnie (che faranno a loro volta degli sconti) come SkyScanner, Momondo e Volagratis.

Ci sono sconti del 20, 30 e 50 per cento sui sex toy di Lelo, azienda svedese che negli ultimi anni ha un po’ cambiato il mercato dei sex toy grazie al design: per esempio c’è uno sconto del 20 per cento su Sona 2, la versione aggiornata del loro vibratore sonico più famoso, e Alia, il massaggiatore da borsetta, è scontato del 50 per cento. Qui trovate tutti i loro prodotti più apprezzati con i relativi sconti.

Aderiranno al Black Friday anche i grandi negozi online di abbigliamento come Asos (gli sconti si trovano a partire da qui) e Zalando (qui), negozi di intimo come Intimissimi e Tezenis, mentre per chi è in cerca di capi d’abbigliamento di marchi di lusso, Yoox ha fatto sapere che farà sconti e promozioni per una settimana: qui trovate gli sconti per l’abbigliamento da donna, fino al 50 per cento.



Sul sito delle profumerie Douglas si trova già qualche sconto tra il 15 e il 30 per cento, mentre Sephora ha annunciato che offrirà sconti su trucchi e profumi sia per il Black Friday che per il Cyber Monday. Un altro sito da monitorare se siete in cerca di prodotti cosmetici scontati di qualità è quello dell’Estetista Cinica, probabilmente la più nota estetista italiana: venerdì 29 tutti i suoi prodotti saranno scontati del 30 per cento, per il “Pink Friday”.

Su IBS si potranno trovare libri in sconto da oggi e poi per tutta la settimana. Sempre su IBS, chi farà un acquisto da almeno 30 euro prima del 21 novembre, riceverà uno sconto di 3 euro da utilizzare nella settimana del Black Friday.

Anche TicketOne, il principale sito che vende i biglietti per i concerti in Italia, aderisce al Black Friday, a partire dalla mezzanotte del 25 novembre: potete registrarvi qui per ricevere le informazioni sulle promozioni.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi, il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi – che potrebbero variare di giorno in giorno rispetto a quelli indicati, in base alle offerte.

