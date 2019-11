Gli sconti di oggi per la settimana del Black Friday di Amazon

Oggi è il primo giorno degli sconti del Black Friday di Amazon, che andranno avanti fino al vero e proprio Black Friday, venerdì prossimo, e continueranno anche per il weekend successivo e lunedì 2 dicembre, il cosiddetto Cyber Monday. Tra gli sconti di oggi, che potete trovare a questa pagina, abbiamo selezionato le offerte più interessanti e più vantaggiose, verificando sul sito Camel Camel Camel che il prezzo fosse effettivamente il più basso raggiunto da quando il prodotto è in vendita su Amazon. Per sapere se l’acquisto che si sta facendo è davvero un affare infatti, è sempre bene verificare l’andamento del prezzo e non fermarsi allo sconto indicato da Amazon, che è spesso un po’ gonfiato perché fa riferimento al prezzo di listino.

Aspirapolveri

Se è da un po’ che state pensando di sostituire il vostro vecchio aspirapolvere, su Amazon c’è questo modello senza sacco di Bissell in sconto a 220 euro, un prezzo molto vantaggioso se si considera che fino a ieri costava 330 euro. Se volete farvi un’idea di come funziona, su Amazon ci sono più di 40 recensioni, tutte da 4 o 5 stelle. In generale, sappiate che Bissell fa sconti fino al 40 per cento per tutta la settimana, su diversi prodotti per la pulizia della casa.

Senza sacco, ma più economico si trova anche questo aspirapolvere di Bosh in sconto a 85 euro per tutta la settimana.

Sempre tra gli sconti che durano tutta la settimana, ce ne sono alcuni — anche se meno sostanziosi — sugli aspirapolveri di Miele, per esempio questo modello non era mai sceso sotto i 200 euro e ora si trova a 170, oppure su questo aspirapolvere senza filo di Ariete che è in sconto a 80 euro.

Un rasoio

Solo per oggi questo rasoio da barba elettrico di Braun costa 200 euro, quando negli ultimi mesi è sceso al massimo fino a 270 euro. Se è da un po’ che volete comprarvi un rasoio elettrico di alta qualità, questa potrebbe essere un’occasione. In alternativa, vi consigliamo di monitorare il sito di Amazon giorno per giorno, perché tra i prodotti scontati tutta la settimana non ci sono rasoi elettrici.

Un epilatore

Oggi questo epilatore (del tipo silk-épil) di Philips costa 90 euro, un prezzo scontato del 25 per cento che non si vedeva da maggio. Oltre al corpo principale, la confezione contiene 9 teste tra cui anche dei massaggiatori, una lima per i piedi e delle mascherine per rimuovere i peli anche nelle zone più sensibili. Se volete approfondire la questione depilatori/epilatori, abbiamo scritto una guida apposta.

Una bilancia

Questa bilancia di Rowenta è in sconto solo per oggi a 80 euro: il prezzo è oscillato negli ultimi tempi dai 150 ai 90 euro ma non era mai sceso così tanto. Non è una normale bilancia, perché misura, oltre al peso, la forma del corpo e le sue variazioni, stimando massa grassa, massa magra e tasso di idratazione, può riconoscere fino a 8 persone diverse e si può connettere allo smartphone per monitorare l’andamento dei propri valori. Potrebbe essere una bella idea regalo per padri o madri che vogliono monitorare il proprio stato di salute.

Una macchina per fare la pasta

Nella lista delle idee per i regali di Natale da fare a novembre, vi abbiamo parlato della classica macchina per fare la pasta fresca di Imperia, quella manuale. Oggi su Amazon c’è in sconto a 20 euro la versione più economica, oppure due modelli elettrici per chi vuole fare meno fatica: uno a 35 euro e uno a 55 euro.

Pile

Chi approfitta del Black Friday per fare scorte per tutto l’anno, potrebbe essere interessato alle offerte di AmazonBasics, la linea di prodotti per la vita quotidiana di Amazon, già normalmente molto convenienti. Per esempio ci sono sconti sulle pile ricaricabili e su grandi quantità di quelle alcaline, che fanno sempre comodo.

Timberland

Se state pensando di comprarvi un paio di scarpe invernali robuste e calde, ci sono diversi modelli di scarpe Timberland con sconti attorno al 15-20 per cento, ma non è facile fare un confronto perché i prezzi variano in base al numero. Da uomo ci sono sia i classici stivali di Timberland, che gli scarponcini da montagna, che le sneaker alte da città in pelle. Da donna invece sono scontati questi stivali.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi, il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi – che potrebbero variare di giorno in giorno rispetto a quelli indicati, in base alle offerte.

