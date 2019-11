Le previsioni del meteo per domani, giovedì 21 novembre

Cielo nuvoloso e nebbia al mattino – come nel più classico dei luoghi comuni milanesi – ma non dovrebbe piovere fino a sera. La temperatura massima sarà di 12 gradi verso le 13.

Giovedì sarà una giornata ancora molto nuvolosa in gran parte d’Italia, con maltempo diffuso soprattutto sulle regioni tirreniche. Al Nord ci sarà cielo nuvoloso con piogge sparse fin dalle prime ore della giornata, e verso sera le precipitazioni si faranno più intense sul Friuli Venezia Giulia. Al Centro , invece, le piogge interesseranno le aree costiere di Lazio e Toscana, e la Sardegna occidentale. Ci saranno molte nubi anche al Sud , con possibilità di deboli piogge sulla Campania nel pomeriggio.

