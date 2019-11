Black Friday: una guida agli sconti già annunciati

In attesa del Black Friday, che sarà venerdì 29 novembre, molti negozi hanno già annunciato i prodotti che metteranno in sconto e altri stanno già facendo qualche offerta vantaggiosa. Per esempio, Amazon ha già detto che per la settimana del Black Friday Kindle Paperwhite costerà 100 euro invece che a 130, e che ci saranno sconti anche su cuffie, macchine fotografiche e pentole. Sappiamo già che ci saranno sconti anche sui prodotti di Google, a partire dagli smartphone. Su ePrice, invece, gli sconti sono già cominciati da una settimana. Abbiamo messo insieme una breve guida pratica agli sconti già annunciati per questo Black Friday e vi accompagneremo per tutta la giornata di venerdì 29 con aggiornamenti e segnalazioni sugli sconti più interessanti. Abbiamo anche una nuova newsletter, che si chiama “Consumismi di Natale” e raccoglierà i nostri consigli per fare i regali: potete iscrivervi qui, ne manderemo due a settimana fino al 24 dicembre.

Amazon

Gli sconti su Amazon per il Black Friday cominceranno venerdì 22 novembre e andranno avanti fino a lunedì 2 dicembre, il cosiddetto Cyber Monday: il lunedì di sconti sui prodotti di elettronica. Amazon ha già annunciato alcuni sconti: per esempio sarà possibile acquistare Amazon Echo di 3ª generazione a 65 euro invece di 80, Echo Show a 190 euro invece di 230, Echo Show 5 a 50 euro invece di 90 e Echo Flex a 20 euro anziché 30. Kindle Paperwhite invece sarà in sconto a 100 euro (normalmente ne costa 130) e Tablet Fire HD 8 a 70 euro (anziché 100). Il Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa per guardare in televisione tutte le piattaforme di streaming costerà 25 euro invece che 40.

Altri prodotti che si sa già che saranno scontati, anche se non si sa di quanto, sono Silk-épil 9 di Braun, i rasoi elettrici di Philips e Braun e gli spazzolini elettrici di Oral-B e Philips Sonicare. Per chi deve arredare la cucina, ci saranno sconti sulle pentole Lagostina e Le Creuset. Ci saranno sconti anche sulle macchine fotografiche istantanee di Fujifilm, che sono tra le migliori in commercio, e sulle cuffie e le casse di Bose, il marchio di cui i redattori audiofili del Post parlano spesso.

Chi ha l’abbonamento ad Amazon Prime, anche se lo ha appena attivato e sta ancora usufruendo del periodo di prova di 30 giorni, potrà accedere con 30 minuti di anticipo alle Offerte Lampo (quelle che vengono annunciate durante la giornata e durano solo poche ore) e avrà ulteriori vantaggi su cui Amazon non è stata più specifica. Tra i marchi più conosciuti su cui Amazon proporrà degli sconti ci sono Eastpack, Lee, Timberland e Replay per abbigliamento e valigeria, Inglesina e Chicco per i prodotti per bambini e L’Oreal Paris e Garnier per quanto riguarda i cosmetici. Sui prodotti dei marchi di Amazon, come Alkove e Movian per i mobili e AmazonBasics per i prodotti di uso quotidiano, ci saranno sconti tra il 20 e il 25 per cento.

Prodotti di tecnologia

Google ha annunciato alcune offerte che saranno attive sui suoi prodotti da giovedì 28 novembre: ci sarà uno sconto di 50 euro su Pixel 4 e Pixel 4 XL, i nuovi smartphone di Google, e di 39 euro su Google Home Mini, solo per citarne alcuni. In generale, il settore dell’elettronica e quello degli elettrodomestici sono tradizionalmente quelli su cui ci si concentra di più al Black Friday e molti siti di e-commerce e negozi stanno già facendo sconti in questi giorni. Il 14 novembre, per esempio, è iniziata la Black Marathon di ePrice, una promozione che andrà avanti fino al 2 dicembre e che permette agli utenti di approfittare subito di alcuni sconti e di accumulare, sulla base degli acquisti di novembre, anche degli sconti da utilizzare dopo Natale: per esempio chi per il Black Friday acquisterà un prodotto con uno sconto di 30 euro, riceverà un buono sconto pari a 30 euro da spendere tra il 27 e il 31 gennaio.

Sul sito di Expert, dal 22 al 26 novembre ci saranno sconti del 25 per cento su grandi e piccoli elettrodomestici e su alcuni smartphone e computer. Invece, sul sito di Unieuro ci sono già sostanziosi sconti su prodotti di elettronica che andranno avanti fino al 21 novembre: ci sono sconti sugli smart speaker di Google Home, sugli auricolari AirPods di Apple e sulle smart TV di Samsung. Anche Euronics ha già cominciato a proporre alcune promozioni a scadenza: il suo Black Friday è cominciato il 7 novembre e finirà il 27, quindi prima del Black Friday vero e proprio, anche nei negozi fisici.

Voli, spettacoli e concerti

Se avete sempre la sensazione che un oggetto non sia abbastanza rappresentativo dell’affetto che provate per le persone a voi più vicine, potreste orientarvi sui cosiddetti regali-esperienza. Per un weekend in Europa, potete monitorare il sito della compagnia aerea low cost Ryanair che già l’anno scorso aveva proposto viaggi per molte destinazioni a 9,99 euro. In generale, potete dare un occhio a tutte le piattaforme che aggregano i voli di diverse compagnie (che faranno a loro volta degli sconti) come SkyScanner, eDreams, Momondo e Volagratis. Se invece siete più tipi da concerti, spettacoli o eventi sportivi, le promozioni su Ticketone saranno attive da lunedì 25 novembre.

Infine, sempre per la categoria esperienze, ci sono sconti del 20, 30 e 50 per cento sui sex toy di Lelo, azienda svedese che negli ultimi anni ha un po’ cambiato il mercato dei sex toy grazie al design: per esempio c’è uno sconto del 20 per cento su Sona 2, la versione aggiornata del loro vibratore sonico più famoso, e Alia, il massaggiatore da borsetta, è scontato del 50 per cento. Qui trovate tutti i loro prodotti più apprezzati con i relativi sconti.

Vestiti e cosmetici

Aderiranno al Black Friday anche i grandi negozi online di abbigliamento come Asos e Zalando, negozi di intimo come Intimissimi e Tezenis, mentre per chi è in cerca di capi d’abbigliamento di marchi di lusso, Yoox ha fatto sapere che farà sconti e promozioni per una settimana.



Sul sito delle profumerie Douglas si trova già qualche sconto tra il 15 e il 30 per cento, mentre Sephora ha annunciato che offrirà sconti su trucchi e profumi sia per il Black Friday che per il Cyber Monday. Un altro sito da monitorare se siete in cerca di prodotti cosmetici scontati di qualità è quello dell’Estetista Cinica: venerdì 29 tutti i suoi prodotti saranno scontati del 30 per cento, per il “Pink Friday”.

Libri

Su IBS si potranno trovare libri in sconto già dal 22 novembre e poi per tutta la settimana. Sempre su IBS, chi farà un acquisto da almeno 30 euro prima del 21 novembre, riceverà uno sconto di 3 euro da utilizzare nella settimana del Black Friday.

***

