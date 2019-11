Meteo: le previsioni per domani, martedì 19 novembre

Il meteo a Roma A Roma ci sarà cielo coperto fin dal mattino, e dovrebbe iniziare a piovere solo nel tardo pomeriggio: di buono c’è che non farà particolarmente freddo.

Il brutto tempo continuerà a interessare gran parte d’Italia anche martedì, come nei giorni passati. Sarà particolarmente intenso soprattutto al Nord, dove pioverà diffusamente su tutte le regioni fin dal mattino. Al Centro il cielo sarà coperto o poco nuvoloso, con possibilità di piogge e temporali su Sardegna e sull’Appennino. Al Sud il maltempo riguarderà principalmente le regioni tirreniche, ma sarà possibile qualche isolato piovasco pomeridiano su Molise e Puglia.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.