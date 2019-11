Meteo: le previsioni per domani, venerdì 15 novembre

Le previsioni meteo per venerdì dicono che il brutto tempo che c’è stato più o meno per tutta la settimana continuerà, fino all’ultimo giorno della settimana. E anticipiamo che anche nel weekend probabilmente ci sarà diffuso brutto tempo, ma è ancora presto per dirlo con accuratezza. In ogni caso, venerdì la giornata inizierà con pioggia in Sardegna, Toscana, Emilia-Romagna e in tutto il Nord-Est. Poi, di pomeriggio, peggiorerà anche nel Lazio, in Umbria, in Liguria e nel milanese, mentre di sera dovrebbe piovere anche nella zona di Napoli e nel Nord-Ovest. Infine, di notte, ci saranno schiarite nel Nord-Est e pioggia in Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Toscana, Lazio e Campania.

Le previsioni meteo per Roma

Venerdì a Roma sarà una pessima giornata, con pioggia praticamente per tutto il giorno. Le temperature oscilleranno tra i 13 e i 17 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano la situazione sarà più o meno la stessa di Roma, ma con 6-7 gradi in meno.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.