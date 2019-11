Le previsioni meteo per domani, lunedì 11 novembre

Lunedì sarà una giornata piovosa sul nord Italia e su parti del sud, secondo le previsioni meteorologiche. In mattinata il cielo sarà molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni settentrionali, con precipitazioni che dalla Liguria all’Emilia-Romagna si sposteranno sulle altre regioni verso il pomeriggio. Nevicherà su Alpi e Prealpi, sopra i 1.000-1.200 metri, e pioverà anche sulle regioni tirreniche del centro Italia e in Umbria, sulle regioni ioniche del sud (ci saranno piogge intense soprattutto in Calabria e in Basilicata), in Sardegna e in Sicilia.

Le temperature massime si abbasseranno sulla pianura padano-veneta, in Friuli e nel sud della Sicilia, mentre aumenteranno sul resto del paese. Si segnalano anche venti molto forti nell’ovest della Liguria e nel sud della Sardegna.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano pioverà dalla tarda mattinata fino alla fine della giornata e le temperature oscilleranno tra gli 8 e gli 11°C.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma pioverà al mattino ed è previsto che le temperature oscilleranno tra i 12 e i 17°C.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.