Meteo: le previsioni per domani, martedì 5 novembre

Le previsioni meteo per martedì non dicono niente di buono: questa settimana ci aveva fatto sperare con un inizio promettente, ma già da martedì ci saranno piogge estese su tutto il Nord e il Centro-Nord, e anche in qualche zona del meridione. Di mattina pioverà nella zona di Napoli, nel Lazio, in Umbria, in Liguria e in tutto il Nord-Est. Di pomeriggio peggiorerà anche in Toscana e in Molise mentre di sera ci saranno schiarite a Nord, anche se continuerà a piovere nel bellunese e in Friuli Venezia Giulia. Infine di notte pioverà solo in Campania, sul Gargano, nel basso Lazio e in Umbria.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma martedì sarà una pessima giornata: ci sarà pioggia quasi tutto il giorno ma con temperature ancora vicine ai 20 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano il bel tempo finirà già martedì, che sarà una giornata molto nuvolosa ma forse senza pioggia.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.