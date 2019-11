Il derby Torino-Juventus in TV e in streaming

Torino-Juventus è l’anticipo serale dell’undicesima giornata di Serie A. Si gioca oggi alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino e sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. Il Torino di Walter Mazzarri non si presenta al derby casalingo in un buon momento. Non vince in campionato dal 26 settembre e attualmente è tredicesimo in classifica. La squadra sta probabilmente pagando la stagione iniziata prima degli altri per i preliminari di Europa League, dove peraltro è stata eliminata ai playoff. La Juventus è favorita: è prima in classifica, imbattuta da inizio stagione e con la miglior difesa del campionato. Deve inoltre tenere a distanza l’Inter, impegnata nel pomeriggio a Bologna e ancora seconda con un punto in meno.

Dove vedere Torino-Juventus

Torino-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Dal 20 settembre 2019 Dazn è disponibile anche su Sky al canale Dazn 1. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Torino-Juventus

Torino (3-5-2) Sirigu; Izzo, Lyanco, Djidji; Ola Aina, Meité, Lukic, Baselli, Ansaldi; Verdi, Belotti

Juventus (4-3-1-2) Probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo

