Dove vedere Roma-Napoli in TV e in streaming

Roma-Napoli è la prima partita dell’undicesima giornata di Serie A. Si gioca oggi pomeriggio alle 15 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in diretta da Sky. In classifica le due squadre sono separate da un solo punto: la Roma è quarta e si trova in un buon periodo mentre il Napoli è quinto e in questa prima parte di stagione ha deluso le aspettative. Tuttavia, una vittoria oggi nel cosiddetto derby del Sud potrebbe rinvigorire la squadra di Ancelotti e riportarla a ridosso delle prime posizioni della classifica. Allo Stadio Olimpico sono previsti circa 45.000 spettatori.

Dove vedere Roma-Napoli

Roma-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con il commento di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Roma-Napoli

Roma (4-1-4-1) Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini; Zaniolo, Pastore, Veretout, Kluivert; Dzeko

Napoli (4-4-2) Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik