Le previsioni meteo per domani, venerdì 1 novembre

Le previsioni meteo per venerdì, Ognissanti, saranno più o meno quelle dei giorni scorsi: sarà molto nuvoloso con un po’ di pioggia isolata in Sicilia e all’estremo settentrionale dell’arco alpino. Purtroppo stavolta il tempo non ci sarà d’aiuto per questo weekend lungo, anche perché forse sabato e domenica sarà pure peggio. Ma di quelle previsioni lì ne riparleremo.

Venerdì inizierà a piovere in Sicilia e in provincia di Olbia a partire dal pomeriggio, mentre di sera potrebbe piovere in Valle d’Aosta, nel Gargano e in provincia di Nuoro. Di notte, infine, potrebbe esserci pioggia sullo stretto di Messina e all’estremo nord di Piemonte, Lombardia e Alto Adige.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano venerdì sarà il terzo o quarto giorno consecutivo con il tempo così. Sarà un lungo autunno.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma la situazione non sarà molto diversa da Milano, venerdì. Ci saranno solamente circa dieci gradi in più.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.