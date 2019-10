Le previsioni meteo per domani, martedì 29 ottobre

Ottobre sta finendo, le giornate si sono definitivamente accorciate, il bel tempo sta diventando più raro, eppure il freddo stenta ad arrivare: anche questa settimana le temperature saranno stabili intorno ai 20 gradi, soprattutto nelle regioni del Sud. A novembre. Al Nord saranno leggermente più basse ma solamente di qualche grado.

Per quanto riguarda il meteo, martedì sarà una giornata mezza nuvolosa e mezza no, con qualche pioggia isolata nelle province di Belluno e Sondrio di mattina, in Sicilia (nella zona di Ragusa) di pomeriggio, in Emilia-Romagna di sera e infine nel Nord-Est e tra Toscana e Marche di notte.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sarà una giornata con poco sole e parecchie nuvole, ma non dovrebbe piovere. Le temperature saranno ben al di sopra dei 15 gradi per tutto il giorno, quindi siete ancora in tempo per le “ottobrate” dell’ultimo minuto.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano martedì sarà nuvoloso per tutto il giorno: il sito del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dà una probabilità di pioggia bassa, quindi per sicurezza non dimenticate l’ombrello.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.