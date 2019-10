Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 9 ottobre

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che sarà una giornata bella per il Centro, più o meno nuvolosa e piovosa per il Nord e per il Sud. In particolare, di mattina pioverà sulla costa ionica della Sicilia e su tutta la Calabria, mentre di pomeriggio ci sarà pioggia anche nell’estremo sud pugliese, in Valle d’Aosta e nel cuneese. Infine di sera migliorerà al Sud e comincerà a piovere a Nord di Sondrio, in tutto il Trentino-Alto Adige e nel bellunese, mentre di notte ci saranno piogge sparse al Nord-Est e al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma mercoledì sarà una splendida giornata, serena e mite.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano mercoledì le temperature massime non supereranno mai i 13 gradi, neanche a mezzogiorno o alle due di pomeriggio. Armatevi di giacca.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.