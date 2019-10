Fotofinish

Per scegliere le foto sportive più belle della settimana si comincia spesso dagli eventi sportivi che l’hanno riempita, a partire quindi dalla vittoria del Motomondiale di Marc Marquez, passando per la Coppa del mondo di rugby (compresa la sconfitta 49 a 3 subita dall’Italia) e i Mondiali di atletica in Qatar. Sono anche i giorni del baseball, dei Campionati mondiali di ginnastica artistica, ma tra un evento e l’altro ci sono foto che erano belle e basta, come le facce di Antonio Conte e Novak Djokovic, i ballerini al Teatro Nazionale di Panama e un surfista che per una volta non cavalca l’onda.