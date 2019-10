Marc Marquez ha vinto il Motomondiale

Il pilota spagnolo della Honda Marc Marcquez ha vinto il Gran Premio di Thailandia, e si è aggiudicato così matematicamente il titolo di Campione del Mondo a quattro gare dalla fine del campionato. Sul podio dietro di lui sono arrivati Quartararo e Vinales, mentre Dovizioso è arrivato quarto e Valentino Rossi solo ottavo. Per Marquez si tratta del quarto titolo Mondiale consecutivo, il sesto nella sua carriera in MotoGP e l’ottavo in generale, contando anche quelli vinti nella classe 125 e in Moto2.

Con questa vittoria Marquez, che ha 26 anni, è diventato il più giovane pilota a vincere sei mondiali nella principale classe del Motomondiale: il record precedente apparteneva a Giacomo Agostini, che aveva 29 anni quando vinse il suo sesto titolo in 500. Marquez è diventato anche il più giovane pilota a vincere 8 titoli in tutto, record che prima apparteneva a Mike Hailwood, che aveva 27 anni quando vinse il suo ottavo titolo

La classifica dei piloti

1 Marquez 325

2 Dovizioso 215

3 Rins 167

4 Vinales 163

5 Petrucci 162

6 Rossi 145

7 Quartararo 143

8 Miller 119

9 Crutchlow 102

10 Morbidelli 90

11 P.Espargaro 80

12 Nakagami 74

13 Mir 58

14 A.Espargaro 46

15 Bagnaia 35

16 Iannone 33

17 Oliveira 39

18 Zarco 27

19 Lorenzo 23

20 Rabat 18