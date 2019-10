Genk-Napoli di Champions League in TV e in streaming

Genk-Napoli è una delle partite valide per la seconda giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Si gioca stasera alle 18.55 alla Luminus Arena di Genk, in Belgio, e sarà trasmessa da Sky. Dopo la vittoria all’esordio contro i campioni d’Europa del Liverpool, il Napoli stasera ha l’occasione di restare al primo posto nel girone. Il Genk è infatti l’avversaria sulla carta più debole e viene da una pesante sconfitta per 6-2 subita all’esordio contro il Salisburgo. Ma è pur sempre la squadra vincitrice dell’ultimo campionato belga e non vorrà ripetere in casa la brutta figura fatta in Austria.

Dove vedere Genk-Napoli

Genk-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Genk-Napoli

Genk (4-3-3) Coucke; Maehle, Lucumí, Dewaest, Uronen; Hrosovsky, Hagi, Berge; Ito, Samatta, Ndongala

Napoli (4-4-2) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Milik