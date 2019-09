Meteo: le previsioni per domani, sabato 28 settembre

Il weekend del 28-29 settembre inizierà con tempo nuvoloso al Nord e soleggiato al Sud, e pioggia soltanto su Venezia e Trieste. Poi, di pomeriggio, si annuvolerà anche nelle regioni del Centro e dovrebbe piovere in Liguria, tra Genova e La Spezia, e in provincia di Bolzano, al confine con la Svizzera. Infine, di sera continuerà a piovere in Friuli Venezia Giulia, e di notte dovrebbe piovere anche a Venezia e in provincia di Brescia.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano sabato non pioverà, ma sarà nuvoloso praticamente tutto il giorno. Potrebbe uscire il sole un po’ nel pomeriggio, verso le 17, quando le temperature raggiungeranno il loro massimo a 24 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma invece dovrebbero esserci più momenti di sole, tanto di mattina quanto di pomeriggio, intervallati da nuvole passeggere. La temperatura massima sarà di 27 gradi e anche qui non dovrebbe piovere.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.