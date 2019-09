Nancy Pelosi ha annunciato l’inizio della procedura di impeachment contro Trump

Nancy Pelosi, la speaker della Camera statunitense e un’importante dirigente del Partito Democratico americano, ha annunciato l’avvio di una procedura di impeachment contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump da parte della Camera. La procedura riguarderà lo scandalo sulla telefonata tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di cui si sta parlando negli ultimi giorni: secondo le ricostruzioni dei giornali, basate sulla testimonianza di un membro dell’intelligence statunitense, a luglio Trump avrebbe fatto pressioni su Zelensky perché avviasse un’indagine sull’ex vicepresidente Joe Biden e su suo figlio Hunter, ex membro del cda di una società ucraina del gas, su cui da tempo circolano accuse poco fondate di corruzione. Pelosi dovrebbe fare il suo annuncio quando in Italia saranno le 23.

Secondo gli ultimi articoli del Washington Post e del New York Times, nella settimana precedente alla richiesta di Trump la sua amministrazione aveva sospeso un consistente pacchetto di aiuti finanziari all’Ucraina, apparentemente per aumentare la sua influenza e ricattare il governo ucraino spingendolo ad accogliere la richiesta su Biden e suo figlio. Biden è tra i favoriti alle primarie democratiche con cui sarà scelto lo sfidante di Trump alle elezioni presidenziali del 2020. Oggi Trump ha detto che domani sarà diffusa la trascrizione completa della sua telefonata con Zelensky, da lui definita «molto amichevole e totalmente appropriata».

Pelosi aveva pre-annunciato l’avvio della procedura di impeachment durante un incontro del festival della rivista Atlantic a Washington: in risposta a una domanda ha detto che per avviare una procedura di impeachment sono necessari dei fatti su cui basarla, per poi aggiungere: «Ora che abbiamo i fatti, siamo pronti… per più tardi, nel corso di questa giornata».

Pelosi: That's why I've said "as soon as we have the facts, we're ready. Now we have the facts, we're ready– for later today." pic.twitter.com/0piBndZzWR — TPM Livewire (@TPMLiveWire) September 24, 2019

La procedura di impeachment è praticamente un processo particolare per valutare se rimuovere forzatamente un funzionario pubblico importante (compreso il presidente) dal suo incarico. Fu pensata e introdotta nel sistema legislativo statunitense dai padri fondatori del paese, con l’idea che potesse essere una garanzia nei casi di abuso di potere. Ci sono stati solo due casi di impeachment contro un presidente nella storia degli Stati Uniti: quello contro Andrew Johnson (che fu presidente dal 1865 al 1869) e quello contro Bill Clinton nel 1998. In un terzo caso, quello causato dal Watergate, la procedura stava per essere avviata contro Nixon, ma l’allora presidente si dimise prima che la Camera si riunisse per votarla. Né nel caso di Johnson, né in quello di Clinton comunque la procedura portò alla rimozione del presidente dal suo incarico.