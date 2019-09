La sfilata di Gucci, contro il potere

Domenica Gucci ha chiuso le sfilate della Settimana della moda di Milano, iniziata mercoledì 18 settembre, quando i più importanti marchi di moda italiani, ma non solo, hanno presentato le collezioni uomo e donna ready-to-wear (cioè gli abiti da portare ogni giorno) per la primavera/estate 2020. La sfilata, disegnata dal direttore creativo Alessandro Michele, era ambientata in una sorta di palazzo brutalista, spoglio e minimale, con una passerella animata che ricordava un po’ il nastro trasportatore della passata sfilata di Kim Jones da Dior, un po’ quelle degli aeroporti: «una scala stranamente animata che conduce al paradiso o a una sala d’attesa purgatoriale», come ha scritto The Cut.

La sfilata è stata presentata da Gucci come una riflessione sul potere, che non è più dispotico, concentrato e riconoscibile ma frammentato e comunque in grado di «imporre regole di comportamento che vengono interiorizzate dagli individui». Viene citato il pensatore Michel Foucalt e il suo concetto di biopolitica, con un conclusivo invito a resistere incoraggiando la nascita di nuovi modi ed espressioni della personalità per sfuggire alla pressione delle norme sociali». È anche una delle collezioni più sensuali disegnate da Michele, con scollature, trasparenze e spacchi.

It’s about sex, baby. Or what is sexy. Or how Alessandro Michele deals with @Gucci’s sexy past #MFW pic.twitter.com/2AivYNvWGq — Vanessa Friedman (@VVFriedman) September 22, 2019