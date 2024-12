Lo stilista John Galliano non sarà più il direttore creativo di Maison Margiela

Dopo dieci anni John Galliano, uno degli stilisti più famosi al mondo, non sarà più il direttore creativo dell’azienda francese Maison Margiela. Lo ha scritto lui stesso in un post su Instagram, dove ha ringraziato anche Renzo Rosso, il fondatore del gruppo italiano Only The Brave, che possiede Margiela.

Da mesi circolavano voci sulla possibilità che Galliano lasciasse il marchio, visto che il suo contratto di assunzione era in scadenza. Se n’era riparlato dopo che Virginie Viard aveva lasciato il posto da direttrice creativa di Chanel: molti esperti erano convinti che la prestigiosa azienda francese avrebbe scelto proprio lui. Galliano non ha detto cosa farà e si è limitato a scrivere che ne parlerà «quando sarà il momento». L’autorevole sito di moda Business of Fashion scrive che il gruppo francese del lusso LVMH (che controlla, tra gli altri, Louis Vuitton) avrebbe provato a contattarlo in vista di una riorganizzazione interna nelle sue aziende di moda, e ricorda che anche l’azienda romana Fendi è senza un direttore creativo da ottobre.

Galliano, che ha 64 anni, è considerato uno degli stilisti più talentuosi in circolazione; è noto al grande pubblico anche per il comportamento eccentrico, provocatorio e sopra le righe, e per le grandiose sfilate che organizzava quando era direttore creativo dell’azienda francese Dior, da cui venne licenziato nel 2011 per una serie di commenti antisemiti e comportamenti violenti mentre era sotto l’effetto di alcol. Galliano cadde in disgrazia, si disintossicò dalla dipendenza da alcol e droghe e ottenne nuovamente un lavoro nel 2014, come direttore creativo di Margiela, appunto.

Quest’anno si è riparlato molto di lui e di una sua possibile riabilitazione nel mondo della moda: è uscito un documentario sulla sua storia, a gennaio ha presentato la sfilata più chiacchierata e apprezzata dell’anno ed è venuto fuori che Anna Wintour, direttrice di Vogue America, voleva dedicare proprio a lui l’annuale e prestigiosa mostra del Costume Institute di New York.

Grazie alle collezioni di Galliano, le vendite di Margiela sono cresciute: nel 2023 sono aumentate del 22 per cento rispetto all’anno precedente, nonostante la crisi nella moda di lusso.

