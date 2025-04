Prada comprerà Versace

Giovedì il gruppo Prada ha fatto sapere di avere raggiunto un accordo per comprare il 100 per cento dell’azienda di moda Versace da Capri Holdings, la multinazionale americana che l’aveva acquistata nel 2018, per 1,25 miliardi di euro.

I consigli di amministrazione di Prada e Capri Holdings, che tra le altre cose possiede anche il marchio di abbigliamento Michael Kors e quello di scarpe Jimmy Choo, hanno approvato l’operazione, che dovrebbe chiudersi nel secondo semestre del 2025.

Le trattative erano in corso da tempo, ed erano note negli ambienti della moda. Capri Holdings stava cercando di rivendere l’azienda acquisita dal fondo Blackstone sette anni fa per 2,1 miliardi di dollari, dal momento che le vendite avevano iniziato a diminuire proprio dopo che l’aveva comprata.

Come nota Business of Fashion, l’acquisizione di Versace rappresenta una sfida per il gruppo Prada, controllato da Miuccia Prada e dal marito Patrizio Bertelli: è un modo per crescere e diventare anche più competitivo rispetto ai gruppi francesi LVMH e Kering. È una sfida considerevole poi anche dal punto di vista delle differenti visioni che interpretano le due case di moda (più intellettuale e sofisticata quella di Prada, provocatoria e sexy invece quella di Versace).

L’accordo è stato anticipato a metà marzo dalla nomina del nuovo direttore artistico di Versace, Dario Vitale, ex direttore del design e dell’immagine di Miu Miu, marchio che appartiene al gruppo Prada.

