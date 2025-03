L’amministratore delegato di Primark si è dimesso per un comportamento inappropriato nei confronti di una dipendente

Lunedì Paul Marchant, amministratore delegato della catena irlandese di abbigliamento Primark, una delle più grandi al mondo, si è dimesso dopo aver ammesso un comportamento inappropriato nei confronti di una dipendente. Marchant ha dato le dimissioni in seguito a un’indagine avviata dall’azienda e condotta da avvocati esterni, cominciata dopo la denuncia da parte della dipendente. Associated British Foods, la multinazionale che controlla Primark, ha fatto sapere che, prima di dimettersi, Marchant ha riconosciuto l’errore e si è scusato con la diretta interessata, e che ha collaborato alle indagini. Non è stato specificato che tipo di comportamento inappropriato Marchant abbia avuto con la dipendente. Eoin Tonge, già direttore finanziario di Associated British Foods, è stato nominato amministratore delegato ad interim di Primark.

Marchant era stato nominato amministratore delegato di Primark nel 2009, subentrando al fondatore dell’azienda, Arthur Ryan. Prima di allora aveva lavorato per altre aziende d’abbigliamento, come Debenhams, Topman, River Island e New Look.

