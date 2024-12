Lo stilista Matthieu Blazy sarà il nuovo direttore creativo di Chanel

Lo stilista franco-belga Matthieu Blazy lascerà la direzione creativa dell’azienda italiana di moda Bottega Veneta per andare a ricoprire lo stesso incarico nell’azienda francese Chanel. Il suo posto a Bottega Veneta sarà preso dall’inglese Louise Trotter, attuale direttrice creativa del marchio Carven, che entrerà in carica a gennaio.

Blazy era a Bottega Veneta dal 2020 e dal 2021 come direttore creativo. Da Chanel succede a Virginie Viard, che aveva lasciato l’azienda a giugno dopo cinque anni: a sua volta aveva preso il posto del leggendario Karl Lagerfeld, che aveva guidato Chanel per 35 anni, fino alla morte nel 2019.

Negli ambienti della moda si parlava da mesi della possibilità che Blazy, che ha 40 anni ed è considerato tra gli stilisti più interessanti del momento, andasse a Chanel. Bruno Pavlovsky, direttore della moda a Chanel, ha detto che è stato scelto non solo perché interpretasse il marchio ma per «spingere i confini di quello che Chanel è, per il futuro». Blazy entrerà in azienda nell’aprile del 2025, e la sua prima collezione sarà presentata a settembre.

Con Blazy, le sfilate di Bottega Veneta erano diventate «il momento che tutti aspettano» a Milano, come le ha definite la stimata critica di moda Suzy Menkes. Univano raffinatezza, sperimentazione nei materiali e nelle lavorazioni e un gusto per l’imprevedibile: Blazy ha creato un nuovo canone di bellezza nel mondo del lusso, e anche l’ultima sfilata, a settembre del 2024, è stata tra le più apprezzate della Settimana della Moda di Milano.

Negli ultimi tempi c’è un grosso ricambio ai vertici di molte aziende di moda di lusso: soltanto ieri lo stilista John Galliano aveva lasciato la direzione dell’azienda francese Maison Margiela, dopo dieci anni.