Virginie Viard non sarà più la direttrice creativa di Chanel

Virginie Viard lascerà la direzione creativa di Chanel, la nota azienda francese di moda di lusso. La notizia è stata comunicata mercoledì pomeriggio ai dipendenti del marchio e poi confermata in serata dalla stessa azienda.

Viard, che ha 62 anni ed è nata a Lione, ricopre il ruolo da cinque anni, da quando prese il posto del tedesco Karl Lagerfeld, che era stato direttore creativo di Chanel per 35 anni, fino alla morte, avvenuta a 85 anni, il 19 febbraio del 2019. Era entrata in azienda nel 1987 ed era poi diventata la principale collaboratrice di Lagerfeld.

Durante la sua direzione creativa le vendite di Chanel sono aumentate: nel 2023 i ricavi sono stati di 19,7 miliardi di dollari (oltre 18 milioni di euro), il 75 per cento in più del 2018. Il motivo è in parte dovuto a una maggiore richiesta di prodotti di lusso in seguito alla pandemia da coronavirus, e in parte al notevole aumento dei prezzi di alcuni prodotti Chanel, a partire dalle borse. Le collezioni di Viard, però, non sono mai piaciute né alla critica né agli appassionati di moda, che le hanno spesso ridicolizzate sui social non considerandole all’altezza dei lavori di Lagerfeld. Il 25 giugno Chanel presenterà comunque la collezione autunno/inverno 2024/25 all’Opéra Garnier di Parigi.

Chanel non ha ancora detto chi prenderà il posto di Viard né quando lo farà; al momento ci sono solo speculazioni. C’è chi ipotizza che potrebbe essere scelto il francese Hedi Slimane, direttore creativo del marchio francese Celine e molto ammirato da Lagerfeld, oppure l’italiano Pierpaolo Piccioli, che da poco ha smesso di essere il direttore creativo di Valentino, o la britannica Sarah Burton, ex direttrice creativa del marchio britannico Alexander McQueen.