Pierpaolo Piccioli non sarà più il direttore creativo di Valentino

Venerdì lo stilista italiano Pierpaolo Piccioli ha detto che lascerà la direzione dell’azienda di moda romana Valentino dopo 25 anni. Piccioli, che ha 56 anni, ha ricoperto il ruolo di co-direttore creativo insieme alla stilista Maria Grazia Chiuri dal 2008 al 2016, e poi ha guidato l’azienda da solo, mentre Chiuri era diventata direttrice creativa di Dior. L’azienda ha confermato la notizia definendola una «decisione condivisa».

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Piccioli ha ringraziato le persone «che ho conosciuto, con cui ho lavorato, con cui ho condiviso sogni e creato bellezza, con cui ho costruito qualcosa che appartiene a tutti, e che resta immutabile e tangibile». Ha citato anche Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, rispettivamente il fondatore del marchio e il suo storico amministratore delegato.

Piccioli è molto stimato dalla critica e dal pubblico per le collezioni sempre diverse e originali, caratterizzate da eleganza, freschezza e da raffinatezza sartoriale. Tra le più apprezzate degli ultimi anni ci sono quella interamente dedicata alla camicia bianca nel 2019, quella al Teatro Piccolo a Milano nel 2021 (anziché a Parigi, come fa sempre Valentino, per dare un sostegno agli artisti danneggiati dalla pandemia) e quella in cui introdusse il colore “rosa Valentino”.

È noto anche per il suo impegno verso l’inclusività e la diversity – per esempio ha scelto la modella sud-sudanese naturalizzata australiana Adut Akech come testimonial del profumo Born in Roma – e per valorizzare il lavoro delle sarte e dei sarti del suo atelier, che lo accompagnano spesso in passerella dopo le sfilate.

Nel 1999 Garavani scelse Piccioli e Chiuri per svecchiare la sua linea di accessori, e nel 2007 li nominò direttori creativi per gli accessori. Sempre nel 2007 Garavani lasciò la direzione creativa dell’azienda alla stilista Alessandra Facchinetti, che se ne andò nel 2008: il suo posto venne quindi preso da Piccioli e Chiuri.

Piccioli vive ancora a Nettuno, la cittadina in provincia di Roma dov’è nato, dove ha conosciuto sua moglie Simona e dove hanno cresciuto insieme i loro tre figli.

Non è chiaro chi sarà il suo successore. Secondo il sito di moda WWD il ruolo potrebbe andare alla stessa Chiuri o ad Alessandro Michele, l’ex direttore creativo di Gucci. Lo scorso luglio il gruppo del lusso francese Kering – che possiede tra gli altri anche il marchio Gucci – aveva comprato il 30 per cento di Valentino da Mayhoola, la società del Qatar che possiede la maggioranza del marchio, per 1,7 miliardi di euro. L’acquisizione prevede che Kering possa ottenere il pieno controllo del capitale sociale di Valentino entro il 2028. La possibilità che Valentino entri a far parte di Kering potrebbe rendere quindi più difficile l’arrivo di Michele.