Le previsioni meteo per domani, giovedì 19 settembre

Le previsioni meteo del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dicono che giovedì sarà una brutta giornata un po’ dappertutto, con nuvole in quasi ogni regione, pioggia e temperature in calo. Di mattina, in particolare, sarà nuvoloso ovunque tranne in Calabria e Sardegna, e pioverà in Valle d’Aosta, intorno a Genova e a Reggio Emilia, in Molise e in provincia di Rieti. Di pomeriggio migliorerà al Nord e peggiorerà al Centro e al Sud: pioverà in tutto il basso Lazio, sul golfo di Napoli, sul promontorio del Gargano e in Sicilia. Di sera dovrebbero esserci schiarite ma sarà ancora nuvoloso, così come di notte.

Le previsioni meteo per Milano

Le previsioni per Milano dicono che giovedì sarà una giornata parzialmente nuvolosa ma serena: non dovrebbe piovere, ma non vestitevi troppo leggeri, perché ci sarà un brusco calo delle temperature. La massima sarà di 21 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

Le previsioni per Roma dicono invece che pioverà praticamente per tutto il giorno, ma qui il calo delle temperature sarà meno brusco: la massima sarà di 26 gradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.