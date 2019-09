La coalizione di Benjamin Netanyahu ha perso le elezioni

In Israele ieri si sono tenute le elezioni politiche, le quarte negli ultimi sei anni, per rinnovare il Parlamento e il governo. Lo spoglio dei voti è quasi finito e il risultato più rilevante è che il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu e la sua coalizione di destra non avranno i seggi per formare una maggioranza di governo: il Likud di Netanyahu e i suoi tre alleati di destra hanno infatti ottenuto 56 seggi su 120, cinque in meno di quelli necessari.

Nemmeno il centrosinistra è riuscito a raggiungere la soglia di 61 seggi, fermandosi a 43. Per capire cosa succederà nelle prossime settimane bisognerà aspettare la fine dello spoglio: Likud e Blu e Bianco, il principale partito centrista, sono dati entrambi a 32 seggi ma il presidente israeliano Reuven Rivlin potrebbe decidere di dare l’incarico di formare un governo al partito che avrà preso più voti. I risultati definitivi arriveranno mercoledì pomeriggio.

È un esito molto simile a quello di aprile, quando il Likud superò Blu e Bianco di appena 15mila voti, ottenendo il mandato di formare un governo. L’alleanza sempre più stretta fra Netanyahu e la destra religiosa, rappresentata dai partiti dello Shas e della Torah Unita, aveva però provocato l’uscita dalla coalizione di Israel Beytenu, il partito di destra laico e nazionalista guidato da Avigdor Lieberman. Il mancato sostegno di Lieberman aveva impedito a Netanyahu di raggiungere la maggioranza in Parlamento – senza di lui la coalizione di destra rimase con 60 seggi su 120 – provocando di fatto nuove elezioni.

Secondo un’analisi di qualche tempo fa del quotidiano Haaretz, Lieberman ha provocato le elezioni per cercare di proporsi come un’alternativa a Netanyahu nel breve-medio termine. Il primo ministro uscente è al centro di tre indagini sul suo conto ed è sempre più legato all’appoggio della destra religiosa, che ha dettato l’agenda dell’ultimo governo (e anche della campagna elettorale, avendo ispirato la proposta di Netanyahu di annettere parte della Cisgiordania in caso di vittoria).

La scommessa di Lieberman ha pagato: Israel Beytenu ha ottenuto 9 seggi, quasi il doppio di quelli che aveva in precedenza, e sarà probabilmente l’ago della bilancia nella formazione del prossimo governo. Dall’uscita dei primi exit poll Lieberman ha invocato l’inizio dei negoziati per un governo di coalizione formato da Likud, Blu e Bianco e Israel Beytenu, confermando le previsioni di molti osservatori.

A grumpy, sleepless Liberman meets reporters outside his house in Nokdim, stating his demands for unity government: – Haredi draft bill in original form

– Mandatory general studies for Haredim

– Legalizing civil marriage

– Public transportation/supermarkets on Shabbat — Eli Kowaz איליי קואז (@elikowaz) September 18, 2019

Almeno per il momento Blu e Bianco non ha commentato l’ipotesi di governare insieme al Likud, il partito a cui si è opposto fermamente durante la campagna elettorale. Nelle prime ore di stamattina Benny Gantz, il capo di Blu e Bianco, ha detto di aver contattato i partiti di centrosinistra – Laburisti e Unione Democratica, che hanno ottenuto 5 seggi a testa – per iniziare il prima possibile i negoziati. Gantz ha detto di avere telefonato anche ad Ayman Odeh, il leader della coalizione di partiti che rappresenta gli arabi israeliani, arrivata terza con 12 seggi.

Prima delle elezioni Odeh si era detto disposto ad appoggiare un eventuale governo per la prima volta nella storia dei partiti che rappresenta, ma al momento sembra un’ipotesi lontana: pochissimi partiti sembrano disposti a governare con la sua coalizione, e sul tema non è chiara nemmeno la posizione di Blu e Bianco. Mercoledì mattina Odeh ha ridimensionato l’importanza della telefonata di Gantz e annunciato di voler diventare il capo dell’opposizione, che nella politica parlamentare israeliana ha un incarico ben definito – partecipa anche ai briefing sulla sicurezza nazionale – e che finora non è mai stato occupato da un arabo israeliano.

Se i risultati fossero confermati, sia il Likud sia Blu e Bianco avrebbero comunque perso voti rispetto alle elezioni di aprile, in cui avevano ottenuto ciascuno 35 seggi. Il Likud potrebbe averli persi a destra – è andato molto bene il nuovo partito dell’ex ministra alla Giustizia Ayed Shaked, che controllerà 7 seggi – e Blu e Bianco verso Israel Beytenu. Il centrosinistra invece controllerà dieci seggi, esattamente gli stessi che aveva ottenuto ad aprile.