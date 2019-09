Meteo: le previsioni per domani, sabato 14 settembre

Quando ci sono più giornate di fila con bel tempo in tutta Italia durante la settimana, uno ha sempre paura che arrivi il weekend e poi si guasti tutto. Invece stavolta non sarà così, o almeno non sarà così sabato: non ci sarà mai brutto tempo in nessun regione e in nessun momento della giornata. I cieli saranno meno sereni dei giorni scorsi e ci saranno nuvole un po’ dappertutto, al Centro e al Nord, ma saranno innocue. Le temperature massime non supereranno quasi mai i 30 gradi, quindi se avevate in mente una gita fuori città questo è il weekend giusto.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.