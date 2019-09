Donald Trump vuole vietare la vendita di aromi per sigarette elettroniche diversi dal tabacco

Durante un incontro con i giornalisti organizzato alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che la sua amministrazione vieterà la vendita di aromi per sigarette elettroniche diversi dal tabacco. L’annuncio di Trump arriva dopo che nelle ultime settimane negli Stati Uniti sono stati segnalati almeno 450 casi sospetti di malattie polmonari e 5 casi di morti sospette, che potrebbero essere riconducibili alle sigarette elettroniche.

«Abbiamo un problema in questo paese. È un problema nuovo, un problema a cui nessuno a mai davvero pensato fino a pochi anni fa, si chiama vaping [che in italiano è traducibile con il termine “svapare”, ndr]», ha detto Trump. All’incontro era presente anche Alex Azar, segretario alla Salute dell’amministrazione Trump, che ha annunciato nuove misure restrittive per arginare il fenomeno e ha detto che nelle prossime settimane la Food and Drug Administration, l’agenzia governativa statunitense che si occupa della sicurezza di cibi e farmaci, vieterà la vendita di tutte le forme di aromi per sigarette elettroniche, compresi quelli al mentolo.