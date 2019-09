Meteo: le previsioni per domani, giovedì 12 settembre

Il mese di settembre è entrato a gamba tesa sul caldo di agosto, spazzandolo via. Nei giorni scorsi le temperature sono calate nettamente più o meno ovunque e in molte zone è stato nuvoloso e a tratti piovoso. Giovedì, invece, le cose dovrebbero cambiare: durante tutta la giornata non ci saranno variazioni in nessuna regione, sarà sempre soleggiato di giorno e sereno anche di sera e di notte. Qualche nuvola innocua dovrebbe passare nella prima metà della giornata al Nord-Est e all’estremo Sud, ma non pioverà e comunque ci sarà il sole. Anche le temperature torneranno a salire, con massime vicine ai 30 gradi su tutta la penisola.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.