Fotofinish

Tra le foto sportive della settimana non poteva mancare il pilota Charles Leclerc, che ha vinto il Gran Premio d’Italia di Formula 1 riportando alla vittoria a Monza la Ferrari nove anni dopo l’ultima volta. Grandi soddisfazioni arrivano sempre dai tifosi: quelli del Galatasaray felici per l’arrivo dell’attaccante Radamel Falcao ma anche la modella Gigi Hadid tra gli spalti degli US Open, dove Bianca Andreescu ha vinto il torneo femminile contro Serena Williams e Rafael Nadal quello maschile in una finale lunga e combattuta contro Daniil Medvedev. Poi valeva la pena fotografare le pallavoliste della nazionale italiana agli Europei in Turchia, Diego Armando Maradona alla sua presentazione come nuovo allenatore della squadra di calcio argentina del Gimnasia La Plata, per finire con Alessandro Del Piero, Gerard Piqué e Shakira.