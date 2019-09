Bianca Andreescu ha vinto gli US Open di tennis, battendo in finale Serena Williams

La tennista canadese Bianca Andreescu ha vinto la finale femminile degli US Open di tennis, battendo in due set (6-3, 7-5) la statunitense Serena Williams. Quella di Andreescu, che è figlia di genitori rumeni e ha 19 anni, è la prima vittoria di un tennista canadese in un torneo del Grande Slam, oltre che la sua prima vittoria personale. Fino ad oggi Andreescu era quindicesima nel ranking mondiale, ma con questa vittoria salirà al quinto posto. Per Serena Williams, invece, è la quarta sconfitta consecutiva nella finale di uno Slam (Wimbledon nel 2018 e 2019 e gli US Open nel 2018). La sua ultima vittoria risale agli Australian Open del 2017, quando era già incinta della figlia Olympia.