Il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d’Italia di Formula 1. Per Leclerc, che era partito in pole position, è la seconda vittoria consecutiva, oltre che la seconda in carriera. Dietro di lui sono arrivati Valtteri Bottas e Lewis Hamilton della Mercedes, mentre l’altro pilota della Ferrari Sebastain Vettel è arrivato solo 14esimo a causa di un testacoda nel corso del sesto giro. Per la Ferrari quella di oggi è la prima vittoria nel Gran Premio d’Italia dopo nove anni dall’ultima volta.

Lewis Hamilton è sempre primo con 284 punti, seguito da Bottas a 221 e Verstappen a 185. Leclerc ha sorpassato Vettel e ora è quarto a 182 punti, seguito dal compagno di squadra a 169.