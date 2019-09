A guardare gli US Open

Domenica il tennista spagnolo Rafael Nadal ha vinto gli US Open battendo il russo Daniil Medvedev in una finale combattutissima, terminata con il punteggio di 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 dopo 4 ore e 50 minuti di gioco. Il giorno prima la tennista canadese Bianca Andreescu aveva vinto la finale femminile, battendo in due set (6-3, 7-5) la statunitense Serena Williams.

A seguire gli US Open, e in particolare le due finali, c’erano parecchie facce conosciute, tra attori, cantanti, modelle e sportivi: Tiger Woods, Gerard Pique e Shakira, Michael Douglas e Catherine Zeta Jones, Meghan Markle, Spike Lee e Uma Thurman, sono alcuni dei personaggi che trovate qui sotto a fare il tifo, in modo più o meno composto.