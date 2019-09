Cosa c’è stasera in TV

Tra le cose più interessanti da vedere questa sera in tv ci sono una partita di calcio e diversi film. Su Rai 1 andrà in onda Finlandia-Italia, partita di qualificazione per gli Europei di calcio del 2020, mentre su Rai 3 ci sarà Moulin Rouge, il famoso musical con Nicole Kidman e Ewan McGregor; su Italia 1 c’è Il ricco, il povero e il maggiordomo, commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo, e su Rai Movie c’è In guerra per amore, film di e con Pif. Infine, per chi ha Sky, c’è Amore e Guerra, un classico di Woody Allen, su Sky Cinema 2.

Rai 1

21.30 – Finlandia-Italia

Partita valida per la qualificazione agli Europei di calcio del 2020. Nel caso in cui questa sera vincesse e Armenia e Bosnia pareggiassero, all’Italia basterebbe vincere contro la Grecia il prossimo 12 ottobre per ottenere la qualificazione.



Rai 2

21.20 – Hawaii Five-O

Ottava stagione della serie statunitense che racconta le vicende di una squadra investigativa speciale alle Hawaii.

🏖 Al largo della spiaggia di Oahu emerge dalle acque un sottomarino russo. La Five-O è la prima a intervenire e presto scopre che a bordo del sottomarino c’è stato un ammutinamento. 🏃 Stasera 21.05 #RAI2 appuntamento con @HawaiiFive0CBS pic.twitter.com/JPGqhwXiUx — Rai2 (@RaiDue) September 8, 2019



Rai 3

21.20 – Moulin Rouge

È il terzo film di Baz Luhrman dopo Ballroom – Gara di ballo e Romeo + Giulietta di William Shakespeare. Fu nominato a otto Oscar e ne vinse due (scenografia e costumi), e si inventò un modo nuovo di fare il musical, sia visivamente sia per l’uso di molte canzoni non originali e di grande notorietà pop. I protagonisti sono Nicole Kidman e Ewan McGregor.



Rete 4

21.25 – Una serata bella… nel blu dipinto di blu

Speciale di Rete 4 dedicato a Domenico Modugno.



Canale 5

21.20 – Rosamunde Pilcher: Segreti tra amici

Film sentimentale tratto da un romanzo della scrittrice britannica Rosamund Pilcher.

Italia 1

21.20 – Il ricco, il povero e il maggiordomo

Film del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, su tre personaggi apparentemente molto diversi che devono imparare a convivere.



La7

21.15 – Atlantide Files: Regine

Nuova puntata del programma di approfondimento a cura di Andrea Purgatori



TV8

21.15 – Italia’s Got Talent – Best of

Il meglio del programma di gente che va a fare cose di ogni tipo davanti a un pubblico e a quattro giudici che la valutano: di volta in volta ammirati, commossi o divertiti.

Rai Movie

21.20 – In guerra per amore

Film del 2016 di e con Pif, ambientato nel 1943: un giovane siciliano immigrato a New York si innamora della figlia di un boss mafioso, e per sposarla è costretto a chiedere a lui il permesso. Quindi va in Sicilia, dove però si sta combattendo la guerra, e quindi per arrivarci si arruola nell’esercito americano. Nel cast c’è anche Miriam Leone.

Iris

21.00 – Colpevole d’innocenza

Film thriller del 1999 con Ashley Judd e Tommy Lee Jones. Racconta la storia di una donna felicemente innamorata di un uomo, con il quale va a farsi un giro a barca in vela per una notte: al risveglio, l’uomo è sparito e lei ha tracce di sangue sul corpo, quindi viene accusata e condannata. Solo che probabilmente è tutto un complotto.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Macchine mortali

Sky Cinema Due

21.15 – Amore e guerra