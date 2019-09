Finlandia-Italia in tv o in streaming

Questa sera alle 20.30 allo Ratinan stadion di Tampere, in Finlandia, si giocherà Finlandia-Italia, partita delle qualificazioni per gli Europei di calcio del 2020. È la sesta partita del girone di qualificazione e la prima del girone di ritorno: nella partita di andata l’Italia aveva vinto per 2 a 0. Al momento l’Italia è prima in classifica con 15 punti, seguita proprio dalla Finlandia a 12. Nel caso in cui questa sera vincesse e Armenia e Bosnia pareggiassero, all’Italia basterebbe vincere contro la Grecia il prossimo 12 ottobre per ottenere la qualificazione.

Dove vedere Finlandia-Italia

Come tutte le partite della Nazionale maggiore, Finlandia-Italia verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 1 e Rai 1 HD a partire dalle 18. La partita si potrà seguire anche in diretta streaming tramite l’applicazione o il sito di Rai Play, raggiungibile da questo link.

Le probabili formazioni di Finlandia-Italia

Finlandia (4-4-2): Hradecky; Raitala, Arajuuri, Toivio, Uronen; Lod, Kauko, Kamara, Soiri; Tuominen, Pukki

Italia (4-3-3): Donnarumma; Izzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Pellegrini, Jorginho, Sensi; Bernardeschi, Belotti, Chiesa