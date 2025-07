Vincere 23 auto e 1,7 milioni di euro con un quiz in TV

La scorsa settimana in Francia è stato sconfitto quello che molto probabilmente è il detentore del più alto numero di vittorie consecutive al mondo in un quiz televisivo: si chiama Emilien, ha 22 anni, e ha vinto 646 puntate nell’arco di 21 mesi del popolare programma televisivo Les 12 coups de midi (“I 12 colpi di mezzogiorno”), una sorta di versione francese dell’Eredità. Con le sue vittorie Émilien ha accumulato circa 2,56 milioni di euro, fra contanti e premi di tutti i tipi, ed è diventato una specie di celebrità. Venerdì lo ha intervistato il New York Times.

Per fare un paragone, in Italia un record simile è detenuto dal concorrente di Sarabanda Allegria, che nel 2001 vinse 124 puntate consecutive, da marzo a ottobre del 2001. Negli Stati Uniti questo record è detenuto da Ken Jennings nel programma Jeopardy, che ha vinto 74 volte di fila. Ogni programma ha però regole e livelli di difficoltà diversi e per esempio Les 12 coups de midi ha altri 7 concorrenti che hanno superato le 100 vittorie consecutive (il detentore del record prima di Emilien era Bruno, che ne aveva vinte 252).

Les 12 coups de midi va in onda tutti i giorni su TF1, il canale più visto del paese, dal 2010. In ogni puntata si sfidano quattro concorrenti, che rispondono a una serie di domande o si sfidano in duelli a eliminazione diretta. Nell’ultimo round l’ultimo concorrente rimasto, che nel programma si chiama il “Maestro di Mezzogiorno”, deve cercare di indovinare un personaggio famoso misterioso per vincere il montepremi finale, fatto di soldi o cose che cambiano ogni volta. Il giorno dopo torna a difendere il titolo finché qualcuno non lo sconfigge.

La prima puntata in cui ha partecipato Emilien è stata quella del 25 settembre del 2023, ed è stato eliminato il 6 luglio 2025. In questi quasi due anni è diventato molto amato da decine di milioni di telespettatori, al punto che durante il programma diversi concorrenti hanno scherzato sul fatto che i loro famigliari avessero chiesto loro di perdere di proposito se si fossero trovati contro di lui. A un certo punto il programma è stato anche accusato di porgli domande troppo facili per continuare a tenerlo nel gioco (il programma ha smentito).

Emilien ha detto di faticare anche lui a credere di essere riuscito a vincere così a lungo, e ha attribuito il suo risultato a un mix di fortuna e preparazione. Les 12 coups de midi infatti non è in diretta, ma viene registrato nell’arco di diverse settimane durante l’estate e poi trasmesso in differita per i mesi successivi (ogni giorno vengono registrate cinque o sei puntate). Emilien ha detto di aver passato i periodi fra una sessione di registrazione e l’altra a studiare le cose su cui era meno ferrato, anche per più di 16 ore al giorno.

Emilien ha detto inoltre di essere stato da sempre appassionato di quiz televisivi, e di essere cresciuto guardando Les 12 coups de midi insieme ai suoi nonni. Secondo il suo racconto, aveva già provato a partecipare a 18 anni ma era stato scartato perché era stato giudicato troppo timido. Ci aveva poi riprovato a 20 anni, più che altro per far piacere a sua nonna, ed era stato preso. Al tempo studiava storia all’università di Tolosa, ma ha dovuto mettere in pausa gli studi perché le sessioni di registrazione delle puntate coincidevano sempre con le sessioni d’esame estive.

Prima di perdere Emilien aveva accumulato un montepremi in contanti di oltre 3,5 milioni di euro, la metà dei quali sono stati però donati a una telespettatrice sorteggiata casualmente, secondo le regole del gioco (a vincere più di 1,7 milioni di euro è stata una pensionata di 72 anni). Il totale montepremi di Emilien ha però superato i 2,5 milioni di euro perché include anche circa 800mila euro in regali, fra cui 23 auto, 11 motorini, viaggi in destinazioni come Venezia, Berlino e le Isole Canarie, vari televisori, telefoni, console per videogiochi, strumenti musicali, elettrodomestici e diverse “esperienze”, come un lancio con il paracadute o una visita a un parco acquatico. Ha vinto anche 35 chili di caramelle, che ha donato a dei bambini delle scuole elementari.

In alcune interviste Emilien ha detto di non sapere cosa farci con tutte queste cose e che, per quanto riguarda le auto, ha intenzione di darne un po’ alle persone a lui vicine e vendere quelle che avanzano. Ha detto di essersi preso un anno sabbatico per viaggiare e godersi la sua vincita, e che poi ha intenzione di tornare a studiare storia.

– Leggi anche: Cosa. Piace. Di. Reazione. A. Catena?