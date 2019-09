Meteo, le previsioni del tempo per lunedì 2 settembre

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare la giornata di domani, lunedì 2 settembre, sarà caratterizzata dal maltempo: sarà inizialmente diffuso soprattutto al Nord, ma più tardi interesserà anche le regioni del Centro e del Sud. Nella mattina sono previsti temporali e rovesci in tutta la Pianura Padana. Nel pomeriggio pioverà in molte aree in tutto il paese, Sardegna e Sicilia comprese. Le prime schiarite si vedranno la sera con l’attenuarsi dei rovesci, ad eccezione del Nord Est, dove dovrebbero continuare. Nelle ore notturne altri temporali interesseranno le regioni adriatiche e la bassa padana.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.