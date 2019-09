Formula 1, il Gran Premio del Belgio in diretta TV e in streaming

Il Gran Premio del Belgio di Formula 1 si corre oggi pomeriggio a partire dalle 15.10 sul circuito di Spa-Francorchamps. È il tredicesimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 e il primo dopo la sosta estiva durata un mese. Nelle qualifiche di sabato il pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, è stato il più veloce e ha ottenuto la pole position. Partirà dalla prima fila anche il suo compagno di squadra, Sebastian Vettel, secondo nelle qualifiche davanti a Lewis Hamilton della Mercedes, campione del mondo in carica e attualmente in testa alla classifica generale con un buon vantaggio dopo una prima parte di stagione letteralmente dominata.

Dopo le qualifiche della Formula 1, sabato a Spa-Francorchamps il pilota francese di Formula 2, Anthoine Hubert, è morto dopo un grave incidente avvenuto nel corso di gara-1 del Gran Premio di categoria. Hubert, che gareggiava con la scuderia BTW Arden International, è uscito di pista in uno dei tratti più veloci del circuito belga, ha colpito le barriere ed è tornato in pista, dove è stato travolto da una monoposto che lo seguiva. È stato dichiarato morto poco dopo all’ospedale di Liegi per la gravità dei traumi riportati. Aveva 22 anni ed era al debutto in Formula 2. Hubert verrà ricordato prima del Gran Premio di oggi con un minuto di silenzio in pista a cui parteciperanno tutti i piloti.

Dove vedere il Gran Premio del Belgio

Il Gran Premio del Belgio di Formula 1 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207) con il commento di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero. Gli abbonati potranno seguirlo anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola gara pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.

La gara verrà poi trasmessa in differita dalle 18 sul digitale terrestre da TV8, canale visibile in streaming qui. Le ventuno gare del Mondiale di Formula 1 2019 sono visibili in diretta dall’Italia soltanto su Sky, ad eccezione di cinque gare trasmesse anche in chiaro sul digitale terrestre da TV8: Monaco, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti e l’ultima di Abu Dhabi. Qui tutti i modi per seguire gli sport principali durante l’anno tra Sky, Dazn, Eurosport e Rai.